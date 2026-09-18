📷❗️Новые фотографии, опубликованные американской телекомпанией CBS, демонстрируют ущерб, нанесенный зданиям и оборудованию на нескольких американских военных базах на Ближнем Востоке после ракетных и беспилотных атак, осуществленных Ираном.
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