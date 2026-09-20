Софи Бине предупредила о возможных протестах во Франции этой зимой

Софи Бине, глава CGT, критикует планы Франции заморозить оплату труда госслужащих. Она предупреждает о протестах из-за недовольства энергетиков, потерявших 20% покупательной способности за 10 лет.
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