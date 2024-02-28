Франция взяла на себя основную роль в подготовке Армении к новой войне

На Западе все активнее обсуждается идея о необходимости вооружения армянской армии. Франция как наиболее близкий европейский союзник Армении, по всей видимости, планирует взять на себя обязательство по поставкам вооружений в эту страну.
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