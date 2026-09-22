Ксения Шуляк взяла серебро Кубка мира по стендовой стрельбе в Италии

Краснодарская спортсменка Ксения Шуляк заняла второе место в упражнении «скит — 125 мишеней» на юниорском Кубке мира по стендовой стрельбе в Италии, где выступали свыше 200 участников из 30 стран.
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