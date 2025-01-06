HP представила 3D-сканер Z Captis для быстрого переноса любых материалов в цифров...

HP представила 3D-сканер Z Captis для быстрого переноса любых материалов в цифровой мир с высочайшей точностьюHP совместно с Adobe представила на CES 2025 первую в мире портативную систему для быстрого цифрового захвата материалов и поверхностей — HP Z Captis.
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