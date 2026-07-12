"Грабят квартиры, выносят технику": жители Днепра страдают от боевиков ВСУ

В Днепре жители столкнулись с новым проявлением произвола: вооруженные лица в штатском, предположительно из 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обходят подъезды, под предлогом обысков взламывают двери и выносят бытовую технику, гаджеты и личные вещи.
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