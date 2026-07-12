Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Грабят квартиры, выносят технику": жители Днепра страдают от боевиков ВСУ

"Грабят квартиры, выносят технику": жители Днепра страдают от боевиков ВСУ

В Днепре жители столкнулись с новым проявлением произвола: вооруженные лица в штатском, предположительно из 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, обходят подъезды, под предлогом обысков взламывают двери и выносят бытовую технику, гаджеты и личные вещи.

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Комментарии
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Elena Guseva
Городок называется Днепропетровск...
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4 н.
vagas Karlito
Западенская хуторятина всё волокёт до сэбэ! Очередной грабительский набег! Чему удивляться? Там гены!
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4 н.
Сергей Шокотько
Эти уроды грабили Донбасс 8 лет. Днепропетровск все это время в упор этого не видел.
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4 н.