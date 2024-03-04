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Как выглядит Чита из космоса?

Как выглядит Чита из космоса?

Российский космонавт Олег Артемьев в своём Telegram-канале опубликовал снимок Читы из космоса.«На фото - Чита - столица Забайкальского края! Знаете, почему выложил этот снимок именно сегодня [2 марта]?», - написал Артемьев.

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