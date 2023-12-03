Индзаги о 3:0 с «Наполи»: «Демонстрация силы и командного духа «Интера». Они чемпионы Италии, и такая победа в Неаполе приносит удовлетворение»

«Первый тайм начался очень хорошо, и гол Тюрама был отменен из-за очень маленького офсайда. «Наполи» – чемпион Италии, мы были в некоторой опасности, когда бил Политано и когда Зоммер нас выручал, но в целом победа заслуженная, я каждого из них обнял.