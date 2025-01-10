Захарова уличила Ниинистё в использовании несуществующей цитаты Ленина

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в подготовленном им для Европейского союза докладе «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы» привел несуществующую цитату Владимира Ленина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии