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Захарова уличила Ниинистё в использовании несуществующей цитаты Ленина

Захарова уличила Ниинистё в использовании несуществующей цитаты Ленина

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в подготовленном им для Европейского союза докладе «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы» привел несуществующую цитату Владимира Ленина.

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