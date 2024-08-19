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Адвокат Ефремова опроверг информацию, что актер выйдет в декабре по УДО

Адвокат Ефремова опроверг информацию, что актер выйдет в декабре по УДО

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Публикуемая в СМИ информация о том, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, может выйти на свободу в декабре в рамках условно-досрочного освобождения (УДО), не соответствует действительности.

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