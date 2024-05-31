Полосу аэродрома «Северный» передали Смоленску

Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в ходе отчета о работе правительства Смоленской области. В ходе выступления глава региона сообщил, что полосу аэродрома «Северный» передали в собственность области.
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