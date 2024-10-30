В Ростовской области сотрудники полиции вручили паспорта военнослужащим

Сотрудники Отдела по вопросам миграции Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону вручили паспорт гражданина Российской Федерации двум военнослужащим – участникам специальной военной операции, получившим ранение.
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