Царьград

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Президент Колумбии не побоялся сказать правду в ООН о русских. О чём забыл Запад?

Президент Колумбии не побоялся сказать правду в ООН о русских. О чём забыл Запад?

Колумбийский лидер высказал всё, что думает о странах, втягивающих Латинскую Америку в конфликт на Украине.

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Комментарии
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Серж Южанин
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18 час.
Невидимка Невидимка
Браво президент.
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16 час.
АШ
Александр Шутов
А не побоялся и высказал, все, то что тварила Америка, а теперь просит альянс направлять людей и военную технику в Украину, чтобы украинцы и русские убивали друг друга
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10 час.

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