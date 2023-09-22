Президент Колумбии не побоялся сказать правду в ООН о русских. О чём забыл Запад?

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяПрезидент Колумбии не побоялся сказать правду в ООН о русских. О чём забыл Запад?Колумбийский лидер высказал всё, что думает о странах, втягивающих Латинскую Америку в конфликт на Украине.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСерж ЮжанинОтветить18 час.Невидимка НевидимкаБраво президент.Ответить16 час.АШАлександр ШутовА не побоялся и высказал, все, то что тварила Америка, а теперь просит альянс направлять людей и военную технику в Украину, чтобы украинцы и русские убивали друг другаОтветить10 час.
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