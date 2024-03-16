В Поморье во время выборов усилены меры безопасности

Всего в Архангельской области, напомним, организовано более 700 избирательных участковВ пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что круглосуточное дежурство на выборах президента в Поморье несут 2700 сотрудников органов внутренних дел, включая сотрудников Госавтоинспекции.