Смолянам назвали условия для приёма в 11 класс лицея в Соловьиной роще

Сейчас для юных смолян доступен универсальный профиль, включающий обязательную и углубленную программы по всем предметам Набор учеников одиннадцатых классов продолжается в многопрофильном лицее в Соловьиной роще Смоленска, об этом сообщает администрация города.
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