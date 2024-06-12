Женщинам назвали два продукта, помогающие похудеть

Протеиновые коктейли и сахарозаменители помогут женщинам при похудении, но только при правильном использовании и соблюдении комплексной программы по снижению веса, рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физкультуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим.