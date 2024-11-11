Три культурных проекта Подольска отметили в финале всероссийской программы

Флагманская программа «Капитаны культуры» является ядром арт-кластера «Таврида». Финал, проходивший на площадке академии «Меганом» в Крыму, собрал представителей творческих индустрий, культуры и искусства.
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