Как теплая зима повлияет на садоводство и дачный сезон Юлия ЧелкановаС приближением лета 2025 года многие дачники и садоводы начинают задумываться о том, как аномально теплая зима скажется на их урожае и уходе за растениями.
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