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Германия — Шотландия (5:1) результат матча Евро-2024, 14.06.2024, Группа А

Матч 1 тура в группе А Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии завершился со счетом 5-1 в пользу сборной Германии.

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