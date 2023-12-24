Гиперкар Bugatti сразился в гонке с гипербайком Kawasaki и супербайком Ducati

Блогеры YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой с участием гиперкара Bugatti — в новой дрэг-битве купе Chiron Super Sport сошлось не с привычными для себя автомобилями, а с двухколёсными соперниками.
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