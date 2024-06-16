Лянка Грыу рассказала, как пришла в психотерапию

Лянка Грыу в интервью журналу «ОК!» рассказала, как пришла в психотерапию. Актриса обратилась за помощью, когда у её ребёнка диагностировали аутизм, и она была вынуждена уехать с ним в Нью-Йорк на лечение.
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