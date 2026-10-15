Заведующая парком аттракционов в Могилеве получила 2 года 6 месяцев лишения свободы за допуск к работе 18-летнего стажера без оформления и обучения, который погиб от удара балансира аттракциона «Сальто» 1 мая.
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