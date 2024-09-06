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Хохряков после 5:3 с «Ак Барсом»: «Зеленое дерби» – лучшее в КХЛ! Настрой был супер. Крутая атмосфера, соскучился по этим эмоциям»

«Настрой был супер, дерби – есть дерби. Качели? Наверное, где-то перехлестывали эмоции и неудачные действия в меньшинстве.

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