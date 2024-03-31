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Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг

Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг

Камила Валиева является единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени она будет гарантированно находиться в указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг.

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