Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU доступное время для проверки на допинг

Камила Валиева является единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени она будет гарантированно находиться в указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии