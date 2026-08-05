Ди-Джеи решают, какая песня этого лета самая популярная?

Лучшие ди-джеи знают, как читать зал. Это тонкое умение. Одна неверная строчка, одна песня, прерванная перед лучшим куплетом, или один причудливый тропический хаус-ремикс на классическую музыку в стиле R & B могут испортить всю атмосферу на танцполе.