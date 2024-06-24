После облав силовиков на мигрантов курганские гостиницы получили миллионные штрафы

Курганские гостиницы подверглись крупным штрафам за несоблюдение миграционного законодательства. В 2024 году были выявлены четыре гостиницы, не предоставившие информацию о заселившихся иностранных гражданах и предоставившие услуги нарушителям миграционных правил.