После облав силовиков на мигрантов курганские гостиницы получили миллионные штрафы

Курганские гостиницы подверглись крупным штрафам за несоблюдение миграционного законодательства. В 2024 году были выявлены четыре гостиницы, не предоставившие информацию о заселившихся иностранных гражданах и предоставившие услуги нарушителям миграционных правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии