Тамбовский школьник вышел в финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2024"

Школьник из Тамбовской области вышел в финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2024". По результатам заочного этапа, на который поступило 300 заявок, в финал прошли более 100 школьников из 48 регионов России.
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