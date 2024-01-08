Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.
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