Блинкен указал на угрозу расширения палестино-израильского конфликта

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, трансляцию провела пресс-служба госдепартамента.