Сотрудники администрации Иркутского муниципального округа и руководство ГУ МЧС по Иркутской области провели выездное заседание рабочей группы КЧС, на котором обсудили, как защитить территории от воды.
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