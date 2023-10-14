НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

116 подписчиков

«Я прирожденный повар. Ой, дырка образовалась». Лутфуллин приготовил пиццу в печи

Ему помогал повар Иван Михайлов. «Я прирожденный повар. Ой, дырка образовалась. Нужно ли соблюдать вес на катке? Частично да, но сегодня я покушаю и, наверное, немного прибавлю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх