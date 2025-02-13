Рис, пшено, свинина, яйца и морковь подешевели в магазинах крупных торговых сетей России

Рис, пшено, свинина, яйца и морковь в январе подешевели в магазинах крупных торговых сетей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли.
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