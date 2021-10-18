В Северной Македонии в муниципальных выборах пока лидируют националисты

По реультатам голосования в большинстве муниципалитетов Северной Македонии со значительным преимуществом победили представители националитической партии ВМРО-ДПМНЕ, сообщает 18 октября в обзоре данных избирательных комиссий местное издание Курир.
По реультатам голосования в большинстве муниципалитетов Северной Македонии со значительным преимуществом победили представители националитической партии ВМРО-ДПМНЕ, сообщает 18 октября в обзоре данных избирательных комиссий местное издание Курир.
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