Квадратура круга Если России и надо перед кем-то покаяться, то уж, конечно, не перед «мировым сообществом», как любит себя величать небольшая кучка государств.
Есть ли России перед кем извиняться?
Комментарии
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Евгений Благородный
Есть, к примеру перед пшыками, за то что мы их в своё время не стёрли с лица земли. Но они в конце-концов допрыгаются, и мы исправил эту ошибку.
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18 час.
ВС
Василий Садайло
Прежде чем повиниться, необходимо в своих рядах чистку сделать, не лакировать как того Медведева который то либерал а сейчас он ярый радикал и таких в нашей первопрестольной масса.
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17 час.
Наталия
Главное, чтобы этот урок пошел нашим руководителям впрок.
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9 час.
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