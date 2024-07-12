Депутат Чепа назвал провокацией высказывание главы МИД Литвы об ударах по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал «сказать спасибо» Украине за стремление наносить удары по России.
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