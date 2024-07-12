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Депутат Чепа назвал провокацией высказывание главы МИД Литвы об ударах по России

Депутат Чепа назвал провокацией высказывание главы МИД Литвы об ударах по России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал «сказать спасибо» Украине за стремление наносить удары по России.

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