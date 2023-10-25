Представлено игровое кресло Porsche x Recaro

Новое ковшеобразное сиденье Porsche x Recaro будет выпущено тиражом только 1911 штук. Чтобы отпраздновать 60-летие Porsche 911, немецкая марка совместно с давним партнером Recaro выпустила шикарное игровое кресло.
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