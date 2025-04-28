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Эксперт: как расчищается дорога на Харьков

Эксперт: как расчищается дорога на Харьков

Эксперт: как расчищается дорога на Харьков Военный эксперт Александр Артамонов — о последних событиях в зоне СВО с 21-го по 27 апреля, как будет развиваться ситуация в Сумской области и на каких направлениях у ВСУ рушится фронт.

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