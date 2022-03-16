Никита Лобастов: «Ощущения тотального превосходства нет. Мы давно соревнуемся с россиянами, знаем, что это очень сильная команда»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов оценил свою победу в мегамасс-старте на открытом чемпионате России в Уфе.

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