«Вы выбили меня из первого сегмента!» Дуэн раскритиковал Alpine по радио«Вы выбили меня из первого сегмента!» Дуэн раскритиковал Alpine по радиоAlpineАвстралийский гонщик Джек Дуэн обрушился с критикой на командный мостик Alpine после вылета в первом сегменте спринт-квалификации Гран При Майами.
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