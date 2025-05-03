«Вы выбили меня из первого сегмента!» Дуэн раскритиковал Alpine по радио«Вы выбили меня из первого сегмента!» Дуэн раскритиковал Alpine по радиоAlpineАвстралийский гонщик Джек Дуэн обрушился с критикой на командный мостик Alpine после вылета в первом сегменте спринт-квалификации Гран При Майами.