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Царьград

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Мантуров: К 2035 году 25% авто в России будут гибридами и электро

Мантуров: К 2035 году 25% авто в России будут гибридами и электро

Первый вице-премьер Денис Мантуров объявил, что к 2035 году в России четверть производства легковых автомобилей будет приходиться на гибриды и электромобили.

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