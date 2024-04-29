Молодежь Тверской области приглашают рассказать о местных брендах

Молодежь Тверской области приглашают поучаствовать в конкурсе проекта «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России» и рассказать о культурных брендах Верхневолжья через платформу Живоенаследие.
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