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Сделать безлюдными Херсон и Сумы, а ВСУ занять позиции в жилой застройке – Бортник пошёл по стопам нациста Корчинского

Сделать безлюдными Херсон и Сумы, а ВСУ занять позиции в жилой застройке – Бортник пошёл по стопам нациста Корчинского

Прифронтовые города Украины нужно переселять и создавать их временные аналоги на Западной Украине. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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