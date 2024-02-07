"Настоящая журналистика": как отреагировал мир на визит Карлсона в РФ

Использованы материалы: Global Look Press/Billy Bennight/The Photo Access, Kremlin Pool Американский журналист Такер Карлсон прибыл в Россию, вскоре после чего анонсировал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.
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