Телескоп «Хаббл» запечатлел остатки сверхновой SN 2005ad

Спиральная галактика NGC 941 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick По данным Европейского космического агентства (ESA), сверхновую SN 2005ad изначально обнаружил астроном-любитель Коичи Итагаки, который уже открыл более 170 сверхновых, наблюдая за изменениями яркости звезд на небе.