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Совфед РФ одобрил закон о праве президента продлевать срок службы главы СК

Совфед РФ одобрил закон о праве президента продлевать срок службы главы СК

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, позволяющий президенту страны продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета РФ после того, как он достигнет возраста 70 лет.

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