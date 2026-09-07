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Ивановские новости

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Многомиллионный иск губернатора Ивановской области к «Кампусу БИМ» перенесли в суд Санкт-Петербурга

Многомиллионный иск губернатора Ивановской области к «Кампусу БИМ» перенесли в суд Санкт-Петербурга

Арбитражный суд Ивановской области передал иск губернатора к АНО «Кампус БИМ» на 78,9 млн рублей в Петербург из-за концессионного соглашения.

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