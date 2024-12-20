Киев в огне: начало большого ракетного удара по Украине, неизвестные ракеты разносят объекты врага Татьяна АрестоваПосле комбинированной атаки ударными беспилотниками, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, в Киеве пылают кварталы зданий.
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