В Челябинской области жительница города выразила благодарность сотрудникам ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску

В Челябинской области жительница города выразила благодарность сотрудникам ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску

В адрес Госавтоинспекции УМВД России по городу Магнитогорску  в социальных сетях поступило обращение от местной жительницы, в котором она выразила благодарность сотрудникам отдельного батальона ДПС – полицейские помогли доставить её малолетнего ребенка в больницу.

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