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Регионы России

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Кремль назвал размещение ядерного оружия в Литве угрозой безопасности РФ

Кремль назвал размещение ядерного оружия в Литве угрозой безопасности РФ

В Кремле заявили, что размещение ядерного оружия в Литве превратит страну в цель для ядерного оружия Российской Федерации, а не обеспечит её безопасность.

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