«Торецкая мышеловка» для ВСУ между Артемово и Новгородским захлопнулась

Радомир Маркуш 3 августа 2024 г., 16:58 Инсайдеры сообщили, что контролируемая ВСУ горловина под городом сузилась на 3,4 км и скорее всего заминирована По данным, как наших, так и вражеских источников, 2 августа российские войска существенно продвинулись вперед под Торецком и продолжили наступательные операции.