25 мая в Карагандинской области усилят патрулирование парков и водоемов

25 мая карагандинские полицейские усилят патрулирование парков, скверов, водоемов и городских улиц. Это делается для того, чтобы обезопасить детей, а также выпускников 9 и 11 классов, празднующих окончание школы, сообщает корреспондент ekaraganda.
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