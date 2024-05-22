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25 мая в Карагандинской области усилят патрулирование парков и водоемов

25 мая в Карагандинской области усилят патрулирование парков и водоемов

25 мая карагандинские полицейские усилят патрулирование парков, скверов, водоемов и городских улиц. Это делается для того, чтобы обезопасить детей, а также выпускников 9 и 11 классов, празднующих окончание школы, сообщает корреспондент ekaraganda.

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